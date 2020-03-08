В Госдуме призвали к спокойствию из-за попытки следователей MH17 нарушить суверенитет РФ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ Александр Шерин в эфире НСН назвал действия следователей MH17 предсказуемыми и призвал не волноваться.
Независимый журналист Макс ван дер Верфф, один из основателей платформы Bonanza Media, на которой размещен протокол встречи оперативного штаба Совместной следственной группы (ССГ) по выяснению причин крушения в Донбассе летом 2014 года лайнера малазийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, считает, что документ открыто показывает стиль общения участников группы.
Ранее стало известно, что представители ССГ намеревались нарушить суверенитет РФ, не ставя ее в известность о своих действиях в поиске свидетлей по делу о крушении малазийского боига и проведении допросов подозреваемых.
«Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства», - приводит цитату журналиста РенТВ.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН сказал, что нужно спокойно воспринимать различные попытки иностранных государств, направленные против России, назвав обвинения российских спортсменов в употреблении допинга, запрете на участие в различных соревнованиях, заключения международных судов против России и стремление следователей ССГ нарушить суверенитет РФ звеньями одной цепи.
«Современный мир делится на несколько полюсов: Китай, Индия, которая пытается сохранять свою независимость, Россия и русский мир, имеющие собственную историю, США и их сателлиты. Сегодня так: если твоя страна не Россия, Китай или Индия, значит, она, скорее всего, зависит от США. И такая страна будет отстаивать интересы Соединенных Штатов. Все действия, которые предпринимаются против России, предпринимаются с целью информационной атаки - будь то различные заявления различных политических деятелей различных карликовых государств, решения различных судов, заключения каких-то спортивных комиссии по допингу и т.д. Все это должно быть легализовано в ходе каких-то расследований или судебных заседаний и является звеньями одной цепи. Это вражеская позиция в отношении России, и ничего хорошего от них мы не должны ждать. Но я бы относился к их действиям спокойно – они понятны и предсказуемы», - заявил парламентарий.
Ранее первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН усомнился в объективности результатов расследования крушения малазийского Boeing 777 рейса MH17. Он напомнил, что следователи ССГ не приобщили к делу материалы, направленные Россией, и упрекнул в использовании только выгодной для них информации.
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