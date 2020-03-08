В Госдуме призвали к спокойствию из-за попытки следователей MH17 нарушить суверенитет РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН сказал, что нужно спокойно воспринимать различные попытки иностранных государств, направленные против России, назвав обвинения российских спортсменов в употреблении допинга, запрете на участие в различных соревнованиях, заключения международных судов против России и стремление следователей ССГ нарушить суверенитет РФ звеньями одной цепи.

«Современный мир делится на несколько полюсов: Китай, Индия, которая пытается сохранять свою независимость, Россия и русский мир, имеющие собственную историю, США и их сателлиты. Сегодня так: если твоя страна не Россия, Китай или Индия, значит, она, скорее всего, зависит от США. И такая страна будет отстаивать интересы Соединенных Штатов. Все действия, которые предпринимаются против России, предпринимаются с целью информационной атаки - будь то различные заявления различных политических деятелей различных карликовых государств, решения различных судов, заключения каких-то спортивных комиссии по допингу и т.д. Все это должно быть легализовано в ходе каких-то расследований или судебных заседаний и является звеньями одной цепи. Это вражеская позиция в отношении России, и ничего хорошего от них мы не должны ждать. Но я бы относился к их действиям спокойно – они понятны и предсказуемы», - заявил парламентарий.

Ранее первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН усомнился в объективности результатов расследования крушения малазийского Boeing 777 рейса MH17. Он напомнил, что следователи ССГ не приобщили к делу материалы, направленные Россией, и упрекнул в использовании только выгодной для них информации.

