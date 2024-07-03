В Госдуме приняли заявление о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ

Госдума в ходе пленарного заседания одобрила заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Ожидается, что соответствующий документ отправят, в частности, в ООН и ПА ОБСЕ.

В документе указано, что данное решение депутаты Госдумы и сенаторы считают обоснованным и закономерным. «В период приостановки участия любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными», — отмечается в заявлении.

Ранее Комитет Совфеда по международным делам одобрил приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

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ФОТО: РИА Новости
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