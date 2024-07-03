В Госдуме приняли заявление о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ

Никто из российских и белорусских туристов, попавших в ДТП в Турции, не погиб При атаке с моря на Новороссийск повреждения получили как минимум три здания Россия приостановила участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ Российский союз туриндустрии: После введения турналога гостиницы окажутся в неравных условиях с другими средствами размещения