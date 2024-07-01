В Совфеде поддержали приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ
Комитет Совфеда по международным делам одобрил приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ и предложил принять соответствующее заявление 3 июля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на участника заседания комитета.
Отмечается, что решение о приостановке работы делегации из России и выплаты взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ продиктованы ограничением участия парламентариев в ассамблее.
Вместе с тем в случае пересмотра подходов и отказа от русофобии и дискриминации Россия готова вернуться, сообщается в документе.
Ранее Румыния не допустила парламентариев из Белоруссии к сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru