В Совфеде поддержали приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ

Комитет Совфеда по международным делам одобрил приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ и предложил принять соответствующее заявление 3 июля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на участника заседания комитета.

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Отмечается, что решение о приостановке работы делегации из России и выплаты взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ продиктованы ограничением участия парламентариев в ассамблее.

Вместе с тем в случае пересмотра подходов и отказа от русофобии и дискриминации Россия готова вернуться, сообщается в документе.

Ранее Румыния не допустила парламентариев из Белоруссии к сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте.

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ФОТО: РИА Новости
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