В Совфеде поддержали приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ

Отмечается, что решение о приостановке работы делегации из России и выплаты взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ продиктованы ограничением участия парламентариев в ассамблее.

Вместе с тем в случае пересмотра подходов и отказа от русофобии и дискриминации Россия готова вернуться, сообщается в документе.

Ранее Румыния не допустила парламентариев из Белоруссии к сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте.

