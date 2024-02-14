Лавров допустил выход России из ОБСЕ

Выступая в Госдуме РФ он отметил, что эта тема «висит в воздухе».

«Выход из ОБСЕ... пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники? Это другой вопрос», - указал дипломат.

Ранее Лавров обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена и главу евродипломатии Жозепа Борреля в трусости за побег с заседания СМИД ОБСЕ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».