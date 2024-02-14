Лавров допустил выход России из ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос выхода России из ОБСЕ пока не обсуждался, сообщает РИА Новости.

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Выступая в Госдуме РФ он отметил, что эта тема «висит в воздухе».

«Выход из ОБСЕ... пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники? Это другой вопрос», - указал дипломат.

Ранее Лавров обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена и главу евродипломатии Жозепа Борреля в трусости за побег с заседания СМИД ОБСЕ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МИД РФСергей ЛавровОБСЕРоссия

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