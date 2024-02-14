Лавров допустил выход России из ОБСЕ
14 февраля 202413:50
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос выхода России из ОБСЕ пока не обсуждался, сообщает РИА Новости.
Выступая в Госдуме РФ он отметил, что эта тема «висит в воздухе».
«Выход из ОБСЕ... пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники? Это другой вопрос», - указал дипломат.
Ранее Лавров обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена и главу евродипломатии Жозепа Борреля в трусости за побег с заседания СМИД ОБСЕ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru