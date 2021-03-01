В Госдуме пригрозили Twitter многомиллионными штрафами
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН выразил мнение, что до блокировки Twitter не дойдет.
Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства. Как сообщило ведомство, оно направило Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещенной информации. Меж тем с 2017 года Twitter не удалил 2862 материала с запрещенной информацией.
Роскомнадзор напомнил, что за подобные правонарушения предусмотрен административный штраф для юридических лиц до 8 млн рублей. В случае повторного неудаления запрещенной информации по требованию Роскомнадзора сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН выразил мнение, что до блокировки Twitter не дойдет.
«Я противник блокировок. Twitter пользуется огромное количество наших граждан. Это достаточно удобный инструмент для общения. Поэтому я бы возражал. Но понятное дело, что несоблюдение законодательства российского требует серьезных мер. Думаю, для начала нужно принять большие штрафы и, как это делают европейцы, заставлять американские компании подчиняться национальному законодательству. Через огромные штрафы, исчисляемые десятками, сотнями миллионов долларов. Это должны быть чувствительные для социальных сетей штрафы, которые саботируют национальное законодательство», - сказал Свинцов.
Однако техническая возможность для блокировки соцсети у Роскомнадзора есть, и повторения истории с Telegram не будет, уверен парламентарий. «Технологии шагнули вперед. И Роскомнадзор, и специальные службы провели техническое перевооружение, и определенные возможности для блокировок, для замедления трафика уже имеются», - заверил он.
По его мнению, для регулирования интернета нужно создать наднациональный орган. «Думаю, вся планета перейдет к формату, когда гегемония Соединенных Штатов уйдет в прошлое. Либо будет создана наднациональная структура типа ООН или в подчинении ООН, которая будет регулировать сферу интернета в корреляции с национальными законодательствами. И тогда будут приняты единые глобальные правила игры. Иначе каждая страна будет вынуждена формировать национальное пространство интернет», - заключил депутат.
Ранее Свинцов в эфире НСН предрек внедрение допуска в интернет по паспорту.
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