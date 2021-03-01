В Госдуме пригрозили Twitter многомиллионными штрафами

Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства. Как сообщило ведомство, оно направило Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещенной информации. Меж тем с 2017 года Twitter не удалил 2862 материала с запрещенной информацией.

Роскомнадзор напомнил, что за подобные правонарушения предусмотрен административный штраф для юридических лиц до 8 млн рублей. В случае повторного неудаления запрещенной информации по требованию Роскомнадзора сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН выразил мнение, что до блокировки Twitter не дойдет.