Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов
Социальная сеть Twitter заблокировала сотню аккаунтов, связанных с Россией, за попытки влияния на США и Евросоюз. Сообщение об этом опубликовано в блоге компании.
Как отметили в Twitter, компания провела два расследования. В результате сервис микроблогов забанил 69 связанных с российскими властями поддельных аккаунтов, нацеленных на «подрыв веры в альянс НАТО и его стабильность».
Соцсеть удалила ещё 31 страницу, которые могли быть связаны с правительством РФ и Агентством интернет-исследований и работали над «усилиями России по влиянию, нацеленными на Соединенные Штаты и Европейский Союз».
В сентябре 2020 года Twitter заблокировал ряд подозрительных аккаунтов, которые, могут быть связаны с российскими структурами. Под ограничения «за манипуляции с платформой» попали пять учетных записей, которые, по данным компании, связаны с государственными субъектами РФ.
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