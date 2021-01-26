В Госдуме предупредили о беспрецедентном вмешательстве извне в дела России
Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что в этом году Россия столкнется с беспрецедентным вмешательством извне, в том числе из-за парламентских выборов. По его словам, несогласованные акции 23 января были «первым актом» для дестабилизации ситуации.
В ходе пленарного заседания Исаев предложил оппозиционным фракциям в парламенте «сохранить национальное единство перед лицом внешней угрозы». Он отметил, что против России работает «агентура, которая не заинтересована ни в каком пути развития России».
По словам политика, перед лицом внешней угрозы парламент должен быть един он призвал все фракции к совместному противостоянию «всем, кто пытается разрушить страну».
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН ранее прокомментировал действия посольства США в связи с субботними протестами в России.
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