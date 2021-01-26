В Госдуме предупредили о беспрецедентном вмешательстве извне в дела России

Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что в этом году Россия столкнется с беспрецедентным вмешательством извне, в том числе из-за парламентских выборов. По его словам, несогласованные акции 23 января были «первым актом» для дестабилизации ситуации.

В ходе пленарного заседания Исаев предложил оппозиционным фракциям в парламенте «сохранить национальное единство перед лицом внешней угрозы». Он отметил, что против России работает «агентура, которая не заинтересована ни в каком пути развития России».