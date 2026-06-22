Над территорией России сбили 301 украинский БПЛА

Более 300 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали в течение ночи над регионами России. Об этом заявили в Минобороны.

«В период с 20.00 мск 21 июня до 7.00 мск 22 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат», - отметило ведомство.

Военные сбили дроны в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, а также в Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областях. Кроме того, БПЛА ликвидировали в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

Также беспилотники уничтожили над водами Азовского и Черного морей.

Ранее силы ПВО нейтрализовали 45 дронов, летевших в направлении Москвы, пишет 360.ru.

