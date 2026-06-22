В базовую программу ОМС включили 14 новых методов лечения

Четырнадцать новых методов лечения добавили в базовую программу обязательного медицинского страхования в России. Об этом рассказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с РИА Новости.

«В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения», — заявил он.

Баланин добавил, что в базовую программу перенесли метод, который ранее относился к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи. Ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен россиянам бесплатно по полису ОМС, при этом не нужно оформлять отдельные квоты либо искать дополнительные источники финансирования.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о доступных россиянам по полису ОМС обследованиях, пишет 360.ru. В их числе анализ на наследственные формы дислипидемии.

