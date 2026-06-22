У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировали в море у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

У берегов Камчатки произошло 12 сильных землетрясений за полтора часа

По данным экспертов, сейсмособытие произошло в 07:11 мск в море к югу от Севастополя на глубине 35 км. Эпицентр подземных толчков находился в 33 км от Севастополя.

Ранее на Камчатке за 15-21 июня зафиксировали 46 землетрясений. В результате одного из них объявляли угрозу цунами, напоминает 360.ru.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКрым

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