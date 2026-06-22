Медицинский туризм в стиле К-pop

В Инчхоне органично сочетаются традиции и инновации. Рядом с ультрасовременными корпусами больницы — тихие парки и старинные храмы, где можно перевести дух после обследований.

СЕУЛ: СЕРДЦЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

Сеул — город контрастов, где древние дворцы соседствуют с футуристическими небоскрёбами, а узкие улочки традиционных рынков — с глянцевыми витринами магазинов. Именно здесь сосредоточено наибольшее количество специализированных клиник и медицинских центров, ориентированных на иностранных пациентов.