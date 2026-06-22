Посол: Бразилия хочет использовать нацвалюты в расчетах с Россией
Бразилия хотела бы использовать в платежах с Россией национальные валюты. Об этом заявил посол посол страны в РФ Сержио Родригес дос Сантос.
«В настоящий момент у меня нет информации об использовании нацвалют в двусторонних платежах между Бразилией и Россией, но это наша цель», — рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.
Родригес дос Сантос отметил, что решение вопроса осложняет дисбаланс в торговле, следует выровнять это, чтобы перейти к использованию нацвалют.
Ранее посол рассказал об интересе Бразилии к экспорту тропических фруктов в Россию, пишет 360.ru.
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