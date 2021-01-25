«Поход на Кремль». В Госдуме осудили призыв посольства США к протестующим

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН заявил, что действия посольства США являются недопустимыми.

«Я абсолютно согласен с оценкой ситуации, которая была изложена Сергеем Рябковым. То, что было опубликовано на сайте американского посольства, иначе как подстрекательством к участию в несанкционированных демонстрациях назвать невозможно. Американцы ссылаются, что это для них типичная практика, они это делают в любой стране, но это не так. Когда в сообщении идет речь, что возможен поход на Кремль, я цитирую, то не думаю, что подобного рода сообщения американцы публикуют в каждой стране», - заявил парламентарий.

Косачев оценил реакцию американского посольства как вмешательство во внутренние дела России.

Российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован при прохождении паспортного контроля 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии. ФСИН настаивает на замене условного срока политику по делу «Ив Роше» на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока». Политик арестован до 15 февраля, сейчас он содержится в СИЗО «Матросская тишина».

Сторонники Навального организовали акции поддержки 23 января, которые не были санкционированы властями из-за пандемии коронавируса. Во многих городах России произошли задержания участников. Есть пострадавшие как среди протестующих, так и среди правоохранителей.

