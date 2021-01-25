«Поход на Кремль». В Госдуме осудили призыв посольства США к протестующим
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН прокомментировал действия посольства США в связи с субботними протестами в России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия квалифицирует публикации посольства США с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов как вмешательство во внутренние дела страны. По её словам, замглавы российского МИД Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном и выразил ему протест в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в России.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН заявил, что действия посольства США являются недопустимыми.
«Я абсолютно согласен с оценкой ситуации, которая была изложена Сергеем Рябковым. То, что было опубликовано на сайте американского посольства, иначе как подстрекательством к участию в несанкционированных демонстрациях назвать невозможно. Американцы ссылаются, что это для них типичная практика, они это делают в любой стране, но это не так. Когда в сообщении идет речь, что возможен поход на Кремль, я цитирую, то не думаю, что подобного рода сообщения американцы публикуют в каждой стране», - заявил парламентарий.
Косачев оценил реакцию американского посольства как вмешательство во внутренние дела России.
Российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован при прохождении паспортного контроля 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии. ФСИН настаивает на замене условного срока политику по делу «Ив Роше» на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока». Политик арестован до 15 февраля, сейчас он содержится в СИЗО «Матросская тишина».
Сторонники Навального организовали акции поддержки 23 января, которые не были санкционированы властями из-за пандемии коронавируса. Во многих городах России произошли задержания участников. Есть пострадавшие как среди протестующих, так и среди правоохранителей.
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