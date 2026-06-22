В Катаре более 50 человек пострадали после взрыва в промгородке
22 июня 202607:50
Юлия Савченко
Взрыв прогремел в промышленном городке Рас-Лаффан в Катаре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД эмирата.
Отмечается, что в городе находится завод по производству сжиженного природного газа.
В результате ЧП пострадали по меньшей мере 54 человека. Еще 18 числятся пропавшими без вести.
Ранее взрыв произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, погибли как минимум семь человек, напоминает 360.ru.
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