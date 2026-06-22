В Катаре более 50 человек пострадали после взрыва в промгородке

Взрыв прогремел в промышленном городке Рас-Лаффан в Катаре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД эмирата.

СМИ: На нефтяном терминале в Омане прогремел взрыв

Отмечается, что в городе находится завод по производству сжиженного природного газа.

В результате ЧП пострадали по меньшей мере 54 человека. Еще 18 числятся пропавшими без вести.

Ранее взрыв произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, погибли как минимум семь человек, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрывКатар

Горячие новости

Все новости

партнеры