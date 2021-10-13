«Надо кончать!» В Госдуме предрекли скорое вхождение Прибалтики в состав России

По его словам, такой расклад в первую очередь будет выгодным для самих граждан прибалтийских республик.

«Поскольку тамошние элиты привыкли кормиться за чужой счет, их придется заменить, но большей части граждан будет удобней работать и зарабатывать у себя дома, чем ездить на заработки в другие страны Европейского союза», - считает парламентарий.

Также Вассерман обозначил свою позицию в отношении Украины.

«До тех пор, пока она отделена от остальной России, любой тамошний политик, желающий числиться формально независимым, вынужден действовать против интересов русского большинства граждан Украины. Из таких соображений с этим безобразным издевательством руководителей над руководимыми надо кончать», - заявил Вассерман.

Ранее в США оценили возможность России захватить Прибалтику.

