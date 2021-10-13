«Надо кончать!» В Госдуме предрекли скорое вхождение Прибалтики в состав России

Анатолий Вассерман считает, что скоро Евросоюз перестанет дотировать прибалтийские республики, и Россия может этим воспользоваться. 

Прибалтийские республики скоро могут войти в состав России, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман. По его словам, Россия может воспользоваться ситуацией, когда ЕС перестанет дотировать эти страны.

«Я хочу ввести в действие п.2 главы 1 Конституции Российской Федерации. Этот пункт гласит, что понятия «Россия» и «Российская Федерация» равнозначны. Поскольку сейчас это очевидным образом не так, бытует миф, что Украина – не Россия, а в прибалтийских странах русские вообще считаются не гражданами, то это значит, что нужно провести еще ряд мер. Например, прибалтийские республики перестанут получать дотации от Евросоюза, и их довольно скоро можно будет вернуть в состав России», - заявил Вассерман.

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По его словам, такой расклад в первую очередь будет выгодным для самих граждан прибалтийских республик.

«Поскольку тамошние элиты привыкли кормиться за чужой счет, их придется заменить, но большей части граждан будет удобней работать и зарабатывать у себя дома, чем ездить на заработки в другие страны Европейского союза», - считает парламентарий.

Также Вассерман обозначил свою позицию в отношении Украины.

«До тех пор, пока она отделена от остальной России, любой тамошний политик, желающий числиться формально независимым, вынужден действовать против интересов русского большинства граждан Украины. Из таких соображений с этим безобразным издевательством руководителей над руководимыми надо кончать», - заявил Вассерман.

Ранее в США оценили возможность России захватить Прибалтику.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Ашихмин
ТЕГИ:ПрибалтикаГосдумаАнатолий Вассерман
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