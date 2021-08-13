В США оценили возможность России захватить Прибалтику

Россия может успешно захватить Прибалтику, если действия российских военных займут не более 100 часов. Об этом пишет обозреватель Себастьян Роблин в своей колонке для The National Interest

«Российское вторжение будет зависеть от быстрого захвата Прибалтики менее чем за сто часов, что станет свершившимся фактом, прежде чем НАТО сможет эффективно отреагировать. В 2016 году в ходе военных игр аналитического центра RAND было обнаружено, что российские войска могут захватить столицы Эстонии и Латвии в период от 36 до 60 часов, хотя исследование могло основываться на спорных предположениях», — приводит слова журналиста Ura.ru.

При этом, по мнению Роблина, вторжение РФ в Прибалтику маловероятно, однако если это все-таки произойдет, балтийские страны не смогут остановить войска. Журналист считает, что российские военнослужащие могут пройти по Сувалкскому коридору — 100-километровому участку границы между Польшей и Литвой. По мнению обозревателя, НАТО стоит разместить на этой территории дополнительные войска, чтобы укрепить ее обороноспособность, пишет News.ru.

Роблин добавил, что Москва может решиться на захват Прибалтики только если почувствует отсутствие решимости и возможностей у Североатлантического альянса, и подчеркнул, что НАТО необходимо сделать свое сдерживающее присутствие «более убедительным».

