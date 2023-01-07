Медведев прокомментировал мучительное избрание нового спикера Палаты представителей США

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал пост об избрании республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов на 15-ом голосовании.

Республиканца Маккарти избрали спикером палаты представителей США с 15-й попытки

«15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу», — об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

Медведев сопроводил публикацию изображением слона, осла и свиньи, рядом с которой расположил украинский флаг, сообщает RT.

Ранее в 15-м туре голосования в палате представителей конгресса США за лидера республиканцев Кевина Маккарти проголосовали 216 законодателей. Этого хватило для избрания нового спикера: шесть конгрессменов не поддержали ни одного из кандидатов на пост главы палаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Гунеев/РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаМедведевДмитрий Медведев
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