Медведев прокомментировал мучительное избрание нового спикера Палаты представителей США

«15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу», — об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

Медведев сопроводил публикацию изображением слона, осла и свиньи, рядом с которой расположил украинский флаг, сообщает RT.

Ранее в 15-м туре голосования в палате представителей конгресса США за лидера республиканцев Кевина Маккарти проголосовали 216 законодателей. Этого хватило для избрания нового спикера: шесть конгрессменов не поддержали ни одного из кандидатов на пост главы палаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

