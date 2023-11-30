В Госдуме предложили запретить взыскания за опоздание на работу в непогоду

На сегодняшний день работодатель вправе оштрафовать своего сотрудника в случае, если тот не явился на работу вовремя. Так, работнику могут сделать замечание, выговор или даже уволить в случае повторного нарушения.

Сухарев уточнил, что в законе не предусмотрено опоздание в результате непогоды. В документе депутата отсутствуют пояснения, при каких именно погодных условиях опоздание допустимо. В связи с этим он направил письмо с предложением пересмотреть законодательство и внести соответствующие поправки.