В Госдуме предложили запретить взыскания за опоздание на работу в непогоду
Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал не наказывать работников за опоздания на работу из-за плохой погоды. С таким предложением он обратился к главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.
На сегодняшний день работодатель вправе оштрафовать своего сотрудника в случае, если тот не явился на работу вовремя. Так, работнику могут сделать замечание, выговор или даже уволить в случае повторного нарушения.
Сухарев уточнил, что в законе не предусмотрено опоздание в результате непогоды. В документе депутата отсутствуют пояснения, при каких именно погодных условиях опоздание допустимо. В связи с этим он направил письмо с предложением пересмотреть законодательство и внести соответствующие поправки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru