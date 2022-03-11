В Госдуме предложили запретить двойное гражданство «недружественных» стран
Из-за беспрецедентных антироссийских санкций россиянам следует запретить приобретать второе гражданство недружественных стран. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду», лидер фракции социалистов в Госдуме Сергей Миронов.
Политик пообещал, что в ближайшее время будут подготовлены соответствующие поправки в законодательство.
Миронов призвал людей, имеющих второе гражданство западной страны, сдать один из паспортов.
Он напомнил, что в США проживает около четырех миллионов россиян, имеющих и российское, и американское гражданство.
Миронов считает, что в рамках введения западных санкций невозможно одновременно жить «на две Родины», голосуя «за президента России, а потом – за президента США».
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