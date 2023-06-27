Депутат Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО

«При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — считает Хамзаев.

Депутат указал, что по такой схеме работают сотрудники силовых структур, пишет Газета.ру. В случае введения режима КТО они выходят на службу «в срочном порядке».

В минувшую субботу режим КТО ввели в Москве, Московской и Воронежской областях на фоне попытки вооруженного мятежа. Меры отменили уже в понедельник, напоминает телеканал «360».

