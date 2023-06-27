Депутат Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО
Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить чиновникам всех уровней выезжать из России при введении режима контртеррористической операции в регионах. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
«При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — считает Хамзаев.
Депутат указал, что по такой схеме работают сотрудники силовых структур, пишет Газета.ру. В случае введения режима КТО они выходят на службу «в срочном порядке».
В минувшую субботу режим КТО ввели в Москве, Московской и Воронежской областях на фоне попытки вооруженного мятежа. Меры отменили уже в понедельник, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru