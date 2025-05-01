В Белоруссии освободили организатора заговора против Лукашенко

По её словам, Зенкович, в 2021 году признанный виновным в организации заговора с целью захвата власти, был освобожден по просьбе властей США.

«Справедливо или несправедливо он был задержан - слушайте-смотрите интервью, которые он давал, и судите сами», - добавила Эйсмонт.

Ранее Минский областной суд признал Зенковича виновными по делу о заговоре и приговорил его к 11 годам колонии, сообщает RT.

