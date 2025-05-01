Следком РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках

Путин провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ Аль Нахайяном

Шесть человек, пострадавших при ударе дронов ВСУ по рынку в городе Алешки, уже госпитализированы

Глава Госдепа Рубио назвал ресурсную сделку шагом на пути к завершению конфликта Москвы и Киева

Кинорежиссер Скорсезе работает над документальным фильмом, в съемках которого принимал участие покойный папа Римский Франциск

«Динамо» уволило главного тренера Марцела Личку