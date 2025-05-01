Следком РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках
По факту атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на рынок в городе Алёшки Херсонской области возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко указала, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к атаке представители украинских вооруженных формирований.
«Назначены необходимые судебные экспертизы», - добавила она.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате удара ВСУ по центральному рынку в Алёшках погибли не менее семи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru