НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях при КТО

По информации ведомства, были зафиксированы провокационные сообщения с призывами участвовать в акциях протеста.

Подобные заявления НАК связаны с тем, что ряд Telegram-каналов якобы связанных с ЧВК «Вагнер» призывал людей выходить на улицы с целью участия в несанкционированных акциях протеста.

Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, а подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы. Сейчас бизнесмену грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».

