НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях при КТО
Национальный антитеррористический комитет (НАК) предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях протеста.
По информации ведомства, были зафиксированы провокационные сообщения с призывами участвовать в акциях протеста.
Подобные заявления НАК связаны с тем, что ряд Telegram-каналов якобы связанных с ЧВК «Вагнер» призывал людей выходить на улицы с целью участия в несанкционированных акциях протеста.
Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, а подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы. Сейчас бизнесмену грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru