В Госдуме предложили ввести уроки цифровой грамотности для подростков
Комитет Госдумы по информационной политике намерен разработать законопроект по введению уроков цифровой грамотности для школьников. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн в эфире в социальной сети Clubhouse, передает ТАСС.
Комитет проанализировал распространение фейков о митингах, а также оценил уровень влияния подобной информации на подростков. По мнению Хинштейна, необходимо поднимать уровень цифровой грамотности российской молодежи.
Глава комитета заявил, что уже провел предварительные совещания с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и главой Минцифры Максутом Шадаевым, и они одобрили эту идею. По мнению министров, дети должны понимать, как проверять информацию на достоверность, их необходимо научить "понятию фактчекинга".
Хинштейн предложил ориентироваться на Китай, в котором дети учатся обращаться с цифровыми технологиями еще в дошкольном возрасте. Депутат добавил, что обсуждал подобную инициативу с представителями Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
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