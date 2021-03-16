В Госдуме предложили ввести уроки цифровой грамотности для подростков

Комитет проанализировал распространение фейков о митингах, а также оценил уровень влияния подобной информации на подростков. По мнению Хинштейна, необходимо поднимать уровень цифровой грамотности российской молодежи.

Глава комитета заявил, что уже провел предварительные совещания с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и главой Минцифры Максутом Шадаевым, и они одобрили эту идею. По мнению министров, дети должны понимать, как проверять информацию на достоверность, их необходимо научить "понятию фактчекинга".

Хинштейн предложил ориентироваться на Китай, в котором дети учатся обращаться с цифровыми технологиями еще в дошкольном возрасте. Депутат добавил, что обсуждал подобную инициативу с представителями Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

