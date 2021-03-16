Прохорова назвала «безумным» закон о просветительской деятельности
Главред издательства «Новое литературное обозрение» в эфире НСН рассказала, что закон отбрасывает Россию в советские времена, когда худсоветы лишь вредили культуре.
Госдума сегодня приняла закон о просветительской деятельности в России. По мнению законодателей, он поможет оградить россиян от «антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности». Также по новому закону образовательные организации (за исключением подведомственных органам российской власти) должны до 1 сентября 2022 года получить заключения, которые дадут им право на работу.
Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», литературовед Ирина Прохорова в эфире НСН рассказала, что оценивает этот закон «крайне отрицательно».
«Это факт гибридной цензуры, попытка контролировать все сферы жизни, что приводит к деградации. Зачем нужно регулировать просветительскую деятельность, неизвестно никому. Она прекрасно существовала без этого закона, была и есть важный фактор жизни общества. Мы прекрасно знаем, как он будет работать на практике, вопреки всем заверениям законодателей. Появится огромная армия полуграмотных цензоров, которые будут тыкать в нос - «это можно, это нельзя», придираться, искать крамолу», - отметила она.
Прохорова считает, что закон отбрасывает Россию в советское время, когда худсоветы не пошли на пользу культуре.
«Это трата сил, времени, денег, которые можно было бы направить на решение куда более важных социальных проблем. Даже в советское время культуру невозможно было контролировать, да и не нужно было. Это противоречит гражданским правам, которые прописаны в конституции, которую никто из законодателей не читает, они лишь пишут эти безумные законы. А судьи кто, как спрашивали классики. Все это мы уже проходили, жизнь не остановишь», - заключила литературовед.
Законом вводится запретить на использование просветительской деятельности «для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов».
Глава профильного думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, представляя закон в Госдуме, заявил, что новые правила будут препятствовать вмешательству внешних сил во внутренние российские дела. Депутат уточнил, что при подготовке закона парламентарии лично изучали материалы российских спецслужб «о том, как это вмешательство осуществляется».
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