Прохорова назвала «безумным» закон о просветительской деятельности

«Это факт гибридной цензуры, попытка контролировать все сферы жизни, что приводит к деградации. Зачем нужно регулировать просветительскую деятельность, неизвестно никому. Она прекрасно существовала без этого закона, была и есть важный фактор жизни общества. Мы прекрасно знаем, как он будет работать на практике, вопреки всем заверениям законодателей. Появится огромная армия полуграмотных цензоров, которые будут тыкать в нос - «это можно, это нельзя», придираться, искать крамолу», - отметила она.

Прохорова считает, что закон отбрасывает Россию в советское время, когда худсоветы не пошли на пользу культуре.

«Это трата сил, времени, денег, которые можно было бы направить на решение куда более важных социальных проблем. Даже в советское время культуру невозможно было контролировать, да и не нужно было. Это противоречит гражданским правам, которые прописаны в конституции, которую никто из законодателей не читает, они лишь пишут эти безумные законы. А судьи кто, как спрашивали классики. Все это мы уже проходили, жизнь не остановишь», - заключила литературовед.

Законом вводится запретить на использование просветительской деятельности «для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов».

Глава профильного думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, представляя закон в Госдуме, заявил, что новые правила будут препятствовать вмешательству внешних сил во внутренние российские дела. Депутат уточнил, что при подготовке закона парламентарии лично изучали материалы российских спецслужб «о том, как это вмешательство осуществляется».

