В российско-азербайджанских отношениях сейчас сложный период, но России не стоит жестко отвечать, а найти альтернативный метод примирения сторон, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.

В Екатеринбурге 27 июня российские силовики задержали около 50 уроженцев Азербайджана, шестерых арестовали. В ходе рейда двое из подозреваемых скончались. После этого в Азербайджане прошли жесткие задержания российских журналистов и граждан РФ, которых обвинили в принадлежности к организованным преступным группировкам. Позднее появилась информация, что Баку якобы планирует закрыть все русскоязычные школы в стране. Чепа назвал этот шаг избыточным и призвал остановить круговорот насилия.