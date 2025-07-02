В Госдуме хотят привлечь Азербайджан к расследованию в Екатеринбурге

Сторонам необходимо снизить эскалацию и найти спокойный выход из конфликта между Россией и Азербайджаном, заявил НСН Алексей Чепа.

В российско-азербайджанских отношениях сейчас сложный период, но России не стоит жестко отвечать, а найти альтернативный метод примирения сторон, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.

В Екатеринбурге 27 июня российские силовики задержали около 50 уроженцев Азербайджана, шестерых арестовали. В ходе рейда двое из подозреваемых скончались. После этого в Азербайджане прошли жесткие задержания российских журналистов и граждан РФ, которых обвинили в принадлежности к организованным преступным группировкам. Позднее появилась информация, что Баку якобы планирует закрыть все русскоязычные школы в стране. Чепа назвал этот шаг избыточным и призвал остановить круговорот насилия.

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«Неправильный поступок со стороны Азербайджана — закрывать русскоязычные школы, в стране этим языком пользуются почти все жители. Необходимо найти альтернативные выходы из сложившейся ситуации, нужно действовать аккуратно и не в рамках поджигающих этот конфликт действий и негативных настроений. Стоит разобраться в произошедшем в Екатеринбурге, пригласить туда азербайджанских товарищей, а не взаимно торпедировать ситуацию “мы там так сделаем, а мы тогда так сделаем”. Мы заинтересованы в добрых отношениях со всеми странами, здесь вне сомнения поможет и диалог Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, если он состоится», — заключил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил НСН, что Россия должна жестко отреагировать в ответ на аресты россиян.

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