В Госдуме призвали жестко ответить на задержание россиян в Азербайджане
Баку продемонстрировал Западу готовность участвовать в антироссийских проектах, задержание россиян - просто повод для разрыва отношений между Россией и Азербайджаном, заявил НСН Константин Затулин.
Задержания россиян в Баку — это просто повод для разрыва отношения между двумя странами, Азербайджан давно сигнализирует ЕС и Великобритании, что он на их стороне, сказал НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Азербайджанские СМИ опубликовали видео с задержанными в Баку россиянами. Судя по кадрам, некоторые из них избиты, а кого-то заставили ходить гуськом. Официальная позиция страны: в офисе российского медиа «Sputnik Азербайджан» были задержаны члены ОПГ. Минимум семь человек подозреваются государством в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов, двое уже арестованы, а еще пятеро привлечены к ответственности. Затулин предположил, что причина для задержания совсем иная.
«Главное для руководства Азербайджана — это самоутвердиться. Сначала они пытались это доказать в Карабахе, а теперь - в отношениях с Россией. С точки зрения национальной психологии, им важно заявить, что они самые главные, правильные и справедливые, а с точки зрения прагматической политики все уже было сказано: Баку ориентируется на Анкару, но не забывает, что симпатии к нему проявляла Великобритания, что он работает с Европейским союзом. Они хотели бы, что Азербайджан стал бы передовой площадкой для борьбы с Ираном, а сейчас Баку показал, что он может быть партнером для комбинаций против России», — заявил он.
Затулин добавил, что российское правительство не отреагировало должным образом на поведение азербайджанских официальных лиц.
«Пока я вижу ошибки в нашей тактике, но не стратегии. Если мы настаиваем на том, что операция в Екатеринбурге - это борьба с преступностью, то зачем так торопиться выдавать тело гражданина России Азербайджану, пусть он и азербайджанской национальности. Теперь Баку вошел во вкус и будет рассказывать об обнаруженных следах пыток, которые они выдумают с большим удовольствием. Азербайджану был нужен только повод для разрыва отношений. Нежелание смотреть правде в глаза приводит к таким событиям. Беспомощные комментарии “мы не понимаем”, “мы сожалеем” ни к чему не приведут, пора уже понимать умом эту страну. Она паразитирует на том, что мы в конфронтации с Западом, поэтому Баку позволяет себе то, чего раньше не мог. А мы должны показать, что, несмотря ни на что, мы все еще являемся великой державой и жестко отреагировать - выставить посла и так далее», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее в Екатеринбурге российские силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек 27 июня этого года. В пресс-службах свердловского СУ СК и ГУ МВД заявили, что все действия проводились сотрудниками регионального ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Однако, как уточнили в ведомстве, двое из подозреваемых скончались. В последствии в связи с гибелью соотечественников и их задержаниями МИД Азербайджана выразил России протест и вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в Баку Петра Волокова.
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