Затулин добавил, что российское правительство не отреагировало должным образом на поведение азербайджанских официальных лиц.

«Пока я вижу ошибки в нашей тактике, но не стратегии. Если мы настаиваем на том, что операция в Екатеринбурге - это борьба с преступностью, то зачем так торопиться выдавать тело гражданина России Азербайджану, пусть он и азербайджанской национальности. Теперь Баку вошел во вкус и будет рассказывать об обнаруженных следах пыток, которые они выдумают с большим удовольствием. Азербайджану был нужен только повод для разрыва отношений. Нежелание смотреть правде в глаза приводит к таким событиям. Беспомощные комментарии “мы не понимаем”, “мы сожалеем” ни к чему не приведут, пора уже понимать умом эту страну. Она паразитирует на том, что мы в конфронтации с Западом, поэтому Баку позволяет себе то, чего раньше не мог. А мы должны показать, что, несмотря ни на что, мы все еще являемся великой державой и жестко отреагировать - выставить посла и так далее», — подчеркнул собеседник НСН.

Ранее в Екатеринбурге российские силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек 27 июня этого года. В пресс-службах свердловского СУ СК и ГУ МВД заявили, что все действия проводились сотрудниками регионального ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Однако, как уточнили в ведомстве, двое из подозреваемых скончались. В последствии в связи с гибелью соотечественников и их задержаниями МИД Азербайджана выразил России протест и вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в Баку Петра Волокова.

