Миронов заявил, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов не исключил, что в обозримом будущем характер специальной военной операции (СВО) на Украине может изменится, сообщает РИА Новости.

Медведев назвал «полтора сценария» развития украинского конфликта

По его мнению, она может перерасти в контртеррористическую операцию (КТО), одна из целей которой - «уничтожение главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями».

«Я не устану говорить, что одна из целей, которую поставил президент - денацификация Украины - без ликвидации преступного террористического режима Зеленского будет не выполнена» - заключил политик.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, «цели которой успешно и последовательно выполняются», сообщает журнал «Профиль».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияУкраинаСправедливая РоссияСергей Миронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры