По его мнению, она может перерасти в контртеррористическую операцию (КТО), одна из целей которой - «уничтожение главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями».

«Я не устану говорить, что одна из целей, которую поставил президент - денацификация Украины - без ликвидации преступного террористического режима Зеленского будет не выполнена» - заключил политик.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, «цели которой успешно и последовательно выполняются», сообщает журнал «Профиль».

