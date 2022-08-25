Миронов заявил, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов не исключил, что в обозримом будущем характер специальной военной операции (СВО) на Украине может изменится, сообщает РИА Новости.
По его мнению, она может перерасти в контртеррористическую операцию (КТО), одна из целей которой - «уничтожение главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями».
«Я не устану говорить, что одна из целей, которую поставил президент - денацификация Украины - без ликвидации преступного террористического режима Зеленского будет не выполнена» - заключил политик.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, «цели которой успешно и последовательно выполняются», сообщает журнал «Профиль».
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