В Кызыле запретили розничную продажу алкоголя в новогодние выходные

«При проведении праздничных мероприятий, посвященных новому 2022 году и Рождеству Христову, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», — отмечается в сообщении.

Городские власти вводят ограничения в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав жителей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Тувы, подобных решений на республиканском уровне не планируется.

