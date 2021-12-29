В Кызыле запретили розничную продажу алкоголя в новогодние выходные

Власти Кызыла запретили розничную продажу алкоголя в тувинской столице с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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«При проведении праздничных мероприятий, посвященных новому 2022 году и Рождеству Христову, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», — отмечается в сообщении.

Городские власти вводят ограничения в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав жителей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Тувы, подобных решений на республиканском уровне не планируется.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ЗапретНовый ГодАлкогольТува
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