В Кызыле запретили розничную продажу алкоголя в новогодние выходные
Власти Кызыла запретили розничную продажу алкоголя в тувинской столице с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«При проведении праздничных мероприятий, посвященных новому 2022 году и Рождеству Христову, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», — отмечается в сообщении.
Городские власти вводят ограничения в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав жителей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Тувы, подобных решений на республиканском уровне не планируется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru