В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в отравлении алкоголем троих человек

В сообщении говорится, что в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в сбыте спиртосодержащей продукции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 марта 2022 года. Также на два месяца под стражу был заключён ещё один фигурант данного дела.

Трагедия произошла в Балашихе, где 2 января в одной из квартир было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Знакомый погибшего был госпитализирован. Из жилища изъяли канистру со спиртосодержащей продукцией. Из другой квартиры в Балашихе в больницу доставили мужчину и женщину, которые позже скончались.

По предварительным данным, все они приобрели алкоголь в одном месте.

Ранее в Москве за продажу нелегального алкоголя был закрыт ресторан, принадлежащий рэперу Моргенштерну.