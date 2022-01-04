В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в отравлении алкоголем троих человек
Одного из обвиняемых в отравлении насмерть алкоголем троих человек в Московской области отправили в СИЗО. Об этом в своём Telegram-канале сообщает прокуратура региона.
В сообщении говорится, что в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в сбыте спиртосодержащей продукции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 марта 2022 года. Также на два месяца под стражу был заключён ещё один фигурант данного дела.
Трагедия произошла в Балашихе, где 2 января в одной из квартир было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Знакомый погибшего был госпитализирован. Из жилища изъяли канистру со спиртосодержащей продукцией. Из другой квартиры в Балашихе в больницу доставили мужчину и женщину, которые позже скончались.
По предварительным данным, все они приобрели алкоголь в одном месте.
Ранее в Москве за продажу нелегального алкоголя был закрыт ресторан, принадлежащий рэперу Моргенштерну.
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