Рогозин рассказал о начале третьей мировой войны из-за противоспутникового оружия
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что из-за применения в будущем противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны может начаться третья мировая война. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24».
«Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата, это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно», - сказал Рогозин.
Рогозин призвал не верить представителям США, призывающим объявить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия. Он считает, что Вашингтон уже завершил необходимые испытания и принял системы на вооружение. Сделав это, США «изображают из себя голубя мира».
По словам Рогозина, в ближайшей перспективе оружие массового поражения в космосе станет реальностью. Он рассказал о засекреченном американском мини-шаттл X-37B, который способен нести как разведывательные аппараты, так и оружие.
«Есть совместное предложение Китая и России по договору о запрете выведения оружия в космос, и США вместо того, чтобы ответить на эти предложения, делают нелепые заявления», - рассказал Рогозин.
Ранее США отказались от проведения испытаний противоспутникового оружия, а также призвали другие страны присоединиться к инициативе. Об этом заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в ходе выступления на базе ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 829 / сут.
Умерли
375 тыс.+171 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+13 030 / сут.
- В ФРГ Шольца призвали перестать вооружать Украину
- Верховный суд Южной Осетии отменил второй тур президентских выборов 28 апреля
- СМИ: ЦБ России обяжет банки возвращать украденные мошенниками деньги в течение 30 дней
- Рогозин рассказал о начале третьей мировой войны из-за противоспутникового оружия
- Маленькая страна. В России прогнозируют утрату Украиной своих регионов
- Мобильные операторы обещают закрывать салоны из-за отказа снизить аренду в ТЦ
- Глава ОП Крыма заявил, что Украина в современных границах не сохранится
- На позиции ВС РФ сбросили емкость с неизвестными ампулами для взрыва
- В России госпитализировали 2 682 человека с коронавирусом за сутки
- Российские военные уничтожили три украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru