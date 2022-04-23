Рогозин рассказал о начале третьей мировой войны из-за противоспутникового оружия

«Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата, это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно», - сказал Рогозин.

Рогозин призвал не верить представителям США, призывающим объявить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия. Он считает, что Вашингтон уже завершил необходимые испытания и принял системы на вооружение. Сделав это, США «изображают из себя голубя мира».

По словам Рогозина, в ближайшей перспективе оружие массового поражения в космосе станет реальностью. Он рассказал о засекреченном американском мини-шаттл X-37B, который способен нести как разведывательные аппараты, так и оружие.

«Есть совместное предложение Китая и России по договору о запрете выведения оружия в космос, и США вместо того, чтобы ответить на эти предложения, делают нелепые заявления», - рассказал Рогозин.

Ранее США отказались от проведения испытаний противоспутникового оружия, а также призвали другие страны присоединиться к инициативе. Об этом заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в ходе выступления на базе ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

