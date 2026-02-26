Конгрессмен США призвал расследовать инцидент с «бойней» возле Кубы

Произошедшие события он назвал «бойней». Парламентарий призвал власти США установить, были ли среди жертв граждане США или их законные постоянные жители. Хименес отметил, что нужно «точно выяснить, что произошло». Законодатель направил запросы в Госдепартамент и Пентагон.

Ранее кубинские пограничники открыли ответный огонь по катеру под флагом США, который, по данным МВД Кубы, вторгся в территориальные воды страны и начал стрельбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

