Конгрессмен США призвал расследовать инцидент с «бойней» возле Кубы
Член Палаты представителей американского Конгресса Карлос Хименес призвал в соцсети Х в срочном порядке провести расследование после инцидента с катером у побережья Кубы.
Произошедшие события он назвал «бойней». Парламентарий призвал власти США установить, были ли среди жертв граждане США или их законные постоянные жители. Хименес отметил, что нужно «точно выяснить, что произошло». Законодатель направил запросы в Госдепартамент и Пентагон.
Ранее кубинские пограничники открыли ответный огонь по катеру под флагом США, который, по данным МВД Кубы, вторгся в территориальные воды страны и начал стрельбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Конгрессмен США призвал расследовать инцидент с «бойней» возле Кубы
- СМИ: Дмитриев прибудет на переговоры с США в Женеву 26 февраля
- Глава СПЧ предложил проверить слова Довлатова о «4 млн доносов»
- В Госдуме предложили обратиться к Франции и Британии из-за ядерного оружия для Киева
- Трамп и Зеленский обсудили следующий раунд переговоров
- Зеленский заявил о «чистках» в СБУ
- Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
- МВД Кубы сообщило о перестрелке с катером под флагом США
- Сабуров посвятил концерт на Пхукете запрету на въезд в Россию
- Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России из 19-го пакета