В Госдуме предложили не платить членские взносы в ВОЗ
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что во время пандемии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) стала использоваться «западными партнёрами» России как элемент политического давления., сообщает NEWS.ru.
По его мнению, фактически организация, которая должна находиться вне политики, «стала политически ангажированной», а принимаемые ей решения «зачастую диктуются, в частности, США».
Депутат считает, что в таких условиях платить членские взносы международной организации не следует.
«Есть соломоново предложение: из организации не выходить... но членские взносы не платить, либо платить в рублях до тех пор, пока ВОЗ официально не заявит о своем нейтральном статусе», - подчеркнул Леонов.
Он добавил, что возобновить уплату членских взносов можно будет после того, как «ВОЗ гарантирует более уважительное отношение к России».
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что речь о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО), Международного валютного фонда (МВФ) и ВОЗ пока не идёт, однако у Москвы накопились вопросы относительно работы этих международных структур.
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