В Госдуме предложили не платить членские взносы в ВОЗ

По его мнению, фактически организация, которая должна находиться вне политики, «стала политически ангажированной», а принимаемые ей решения «зачастую диктуются, в частности, США».

Депутат считает, что в таких условиях платить членские взносы международной организации не следует.

«Есть соломоново предложение: из организации не выходить... но членские взносы не платить, либо платить в рублях до тех пор, пока ВОЗ официально не заявит о своем нейтральном статусе», - подчеркнул Леонов.

Он добавил, что возобновить уплату членских взносов можно будет после того, как «ВОЗ гарантирует более уважительное отношение к России».

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что речь о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО), Международного валютного фонда (МВФ) и ВОЗ пока не идёт, однако у Москвы накопились вопросы относительно работы этих международных структур.

