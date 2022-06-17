Матвиенко: у России накопились вопросы к ВТО, МВФ и ВОЗ

Речь о выходе России из Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и Всемирной организации здравоохранения пока не идет. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт ТАСС.

Вместе с тем, по её словам, у Москвы накопились вопросы относительно работы этих международных структур.

Сенатор отметила, что сейчас ряд международных организаций утратили те уставные цели и задачи, ради которых они создавались.

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«Это для нас является основанием провести аудит деятельности этих организаций», - сообщила Матвиенко.

Она также напомнила, что ВОЗ до сих пор не зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19, а голоса ВТО не было слышно из-за введения незаконных санкций.

Ранее Матвиенко заявила, что заколачивать «окно в Европу» не следует.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:МВФВОЗРоссияВалентина Матвиенко
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