Матвиенко: у России накопились вопросы к ВТО, МВФ и ВОЗ

Речь о выходе России из Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и Всемирной организации здравоохранения пока не идет. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт ТАСС.

Вместе с тем, по её словам, у Москвы накопились вопросы относительно работы этих международных структур.

Сенатор отметила, что сейчас ряд международных организаций утратили те уставные цели и задачи, ради которых они создавались.