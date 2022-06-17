Матвиенко: у России накопились вопросы к ВТО, МВФ и ВОЗ
Речь о выходе России из Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и Всемирной организации здравоохранения пока не идет. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт ТАСС.
Вместе с тем, по её словам, у Москвы накопились вопросы относительно работы этих международных структур.
Сенатор отметила, что сейчас ряд международных организаций утратили те уставные цели и задачи, ради которых они создавались.
«Это для нас является основанием провести аудит деятельности этих организаций», - сообщила Матвиенко.
Она также напомнила, что ВОЗ до сих пор не зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19, а голоса ВТО не было слышно из-за введения незаконных санкций.
Ранее Матвиенко заявила, что заколачивать «окно в Европу» не следует.
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