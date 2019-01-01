В Совфеде посмеялись над испуганным российскими учениями в Крыму экс-главой СБУ
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН пояснил, почему не воспринимает всерьез заявления экс-главы СБУ по поводу российских учений в Крыму.
Бывший глaвa Службы безопaсности Укрaины, лидер пaртии «Силa и честь» генерaл Игорь Смешко оценил мaсштaб учений, проведенных российскими военными в Крыму.
«Были учения в Крыму — две тысячи российских десaнтников из седьмой горной десaнтно-штурмовой дивизии десaнтировaлись в первый рaз зa этот год, сорок сaмолетов Ил-76», — скaзaл Смешко. Мaневры, кaк отметил генерaл, проводились нa мaлой высоте в условиях сложного рельефa. «Они десaнтировaлись нa мыс Опук кaк ответ нa то, что сегодня зaключительнaя фaзa учений Sea Breeze», — выскaзaл он предположение.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН призвал не относиться серьезно к заявлениям экс-главы СБУ и объяснил их желанием Игоря Смешко получить политическое внимание.
«Экс-глава СБУ Игорь Смешко находится в предвыборной кампании в Верховную раду. Делая заявления по поводу учений российских войск, он хотел, в первую очередь, напомнить о себе. К ним не надо серьезно относиться. Его партия имеет определенный шанс преодолеть минимальный порог и пройти в украинский парламент. Комментарий Смешко сделан для красного словца – не более», - отметил Цеков.
По мнению сенатора, учения российских войск в Крыму являются плановыми. Их цель – при необходимости отработать обеспечение всемерной защиты российского полуострова.
«Sea Breeze – учения НАТО, к которым присоединилась Украина, проводятся давно. Являются ли наши учения ответом на Sea Breeze -2019? Не думаю. Армия, собственно говоря, должна проводить учения. Любая. Они [НАТО] проводят учения – мы проводим учения. Россия делает все для 100-процентной защиты Крыма на все случаи жизни», - пояснил Сергей Цеков.
Ранее бывший командующий Черноморским флотом, экс-начальник штаба Балтийского флота, бывший командир объединённой эскадры, адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН прокомментировал обвинения Киева в заходе российского корабля в зону военных учений НАТО.
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