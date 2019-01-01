Украина

Царёв: Зеленский не сделает вопрос «чей Крым?» уголовно наказуемым

10 июля19:28

Олег Царёв в эфире НСН рассказал, кому будет выгодно сажать украинцев за вопросы о принадлежности Крыма и Донбасса.

Украинский парламент рассматривает законопроект, предполагающий уголовное наказание для украинцев в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет за непризнание принадлежности Крыма и Донбасса Украине, сообщает РБК.

Экс‐спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН рассказал, кому выгодно введение такого закона на Украине.

«Понятно, что «партия войны», которой сейчас в парламенте большинство, будет и дальше делать всё в целях продолжения войны, стравливания людей и конфликта между Россией и Украиной. Но у такого закона могут быть и благоприятные последствия, ведь националисты, задавая вопрос «чей Крым?», тоже бы подпадали под действие этого закона, поскольку сам вопрос стал бы высказыванием своего мнения», – заявил собеседник НСН.

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Также политик отметил, что не верит в то, что этот закон будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Нет сомнений, что Верховная Рада проголосует за принятие поправок, но Зеленский, на которого все оказывают давление с целью прекращения войны, ради сохранения политических перспектив, вряд ли подпишет такой закон», – заключил эксперт.

Ранее депутат Госсовета Крыма отреагировал на появление данного законопроекта, заявив, что эти поправки - неработоспособная попытка бороться с объективной реальностью.

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Фото: blogs.informator.news
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