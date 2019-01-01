Царёв: Зеленский не сделает вопрос «чей Крым?» уголовно наказуемым

Украинский парламент рассматривает законопроект, предполагающий уголовное наказание для украинцев в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет за непризнание принадлежности Крыма и Донбасса Украине, сообщает РБК.

Экс‐спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН рассказал, кому выгодно введение такого закона на Украине.

«Понятно, что «партия войны», которой сейчас в парламенте большинство, будет и дальше делать всё в целях продолжения войны, стравливания людей и конфликта между Россией и Украиной. Но у такого закона могут быть и благоприятные последствия, ведь националисты, задавая вопрос «чей Крым?», тоже бы подпадали под действие этого закона, поскольку сам вопрос стал бы высказыванием своего мнения», – заявил собеседник НСН.