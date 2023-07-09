В Госдуме предложили наделять землю за городом крепким семьям
Семьи, прожившие в браке более десяти лет и с детьми, могут бесплатно получить бесплатно загородные земельные участки. Такую инициативу предложила фракция ЛДПР в Госдуме России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы партии Леонида Слуцкого.
«Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили выдавать бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам, проживающим в официальном браке более 10 лет и имеющим детей», — цитирует сообщение Газета.ru.
По мнению Леонида Слуцкого, это предложение – один из первых шагов, чтобы в России начали отказываться от урбанизации и развивать современную загородную малоэтажную застройку. Слуцкий считает, что подобная политика позволит развиваться всем территориям России, а не отдельным мегаполисам.
По предложению либерал-демократов, земельный участок передадут семьям в качестве долевой собственности.
Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции (СВО). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили наделять землю за городом крепким семьям
- Штрафы за самокаты. Для взрослых и за детей
- В США заявили об уничтожении Украины вместо России
- Совфед предложил наказывать россиян за езду вдвоем на одном самокате
- Москва была права. В Киеве взяли ответственность за взрыв Крымского моста
- Аналитик предсказал доллар по 120 рублей к концу года
- СМИ: провал контрнаступления ВСУ обернется катастрофой
- Украина признала удар по Крымскому мосту
- Кандидат в президенты США Рамасвами: Идея принять Украину в НАТО - лунатизм
- Россия уничтожила в ДНР склад хранения снарядов для HIMARS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru