В Госдуме предложили наделять землю за городом крепким семьям

Семьи, прожившие в браке более десяти лет и с детьми, могут бесплатно получить бесплатно загородные земельные участки. Такую инициативу предложила фракция ЛДПР в Госдуме России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы партии Леонида Слуцкого.

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«Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили выдавать бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам, проживающим в официальном браке более 10 лет и имеющим детей», — цитирует сообщение Газета.ru.

По мнению Леонида Слуцкого, это предложение – один из первых шагов, чтобы в России начали отказываться от урбанизации и развивать современную загородную малоэтажную застройку. Слуцкий считает, что подобная политика позволит развиваться всем территориям России, а не отдельным мегаполисам.

По предложению либерал-демократов, земельный участок передадут семьям в качестве долевой собственности.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции (СВО). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссиянеЗемляЛДПРЛеонид Слуцкий

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