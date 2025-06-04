В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Серам в Индонезии. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Сейсмособытие зарегистрировали в 03:43 UTC (06:43 мск) в 289 километрах южнее города Соронг. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

Данных о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло неподалеку от села Пуштулим в Алтайском крае, пишет 360.ru.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИндонезия

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