В Госдуме предложили ежемесячно разыгрывать квартиры для новорожденных
В России предложено ежемесячно разыгрывать 10 квартир для новорожденных, сообщает РИА Новости.
С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Кроме жилья он предложил разыгрывать 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники. Парламентарий считает, что это поддержит семьи и станет стимулом для рождения детей. Участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа. Чернышов указал, что победители будут торжественно объявляться, а их родители — получать награды.
Отмечается, что подобные инициативы были реализованы на локальном уровне, розыгрыши среди новорожденных проводились в Ленинградской области и в Хабаровске, что вызвало положительный отклик.
«Лотерея для новорожденных может стать частью масштабной государственной программы поддержки семей с детьми», — подчеркнул депутат.
Выплаты в полмиллиона помогли бы увеличить количество регистрируемых браков, однако, чтобы повысить рождаемость, более эффективно предлагать молодым семьям беспроцентный кредит, который бы погашался с рождением каждого последующего ребенка, допустил в разговоре с НСН независимый демограф Алексей Ракша.
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