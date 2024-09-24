Предложено платить миллион за ипотеку в регионах с низкой рождаемостью
В России предложено выплачивать семьям с детьми по 1 млн на погашение ипотеки, сообщают «Известия».
С соответствующей инициативой к министру финансов Антону Силуанову обратились первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Выплаты хотят организовать для жителей регионов с низкой рождаемостью.
По словам парламентариев, меры поддержки повысят уровень жизни многодетных семей, сделают многодетность более привлекательной, а также станут стимулом к повышению рождаемости в стране.
Целесообразно распространить выплаты на погашение ипотеки во всех регионах с низкой рождаемостью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru