В Госдуме попросили проверить слова Соболева о ЧВК «Вагнер»
Депутат Госдумы Василий Власов направил главе комиссии по депутатской этике Валентине Терешковой просьбу провести проверку по факту высказываний парламентария Виктора Соболева о ЧВК «Вагнер».
В своем обращении Власов указывает, что депутат Соболев в своем заявлении об уголовном преследовании мобилизованных граждан в случае их перехода в ЧВК распространил заведомо ложную информацию.
Ранее депутат Госдумы, экс-командующий 58-й армией Виктор Соболев заявил, что переходящим в ЧВК «Вагнер» военнослужащим ВС РФ грозит тюрьма. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин обрушился с критикой на парламентария и предложил ему отправиться в зону боевых действий. Вскоре Соболев уточнил, что его слова были неправильно истолкованы, а уголовное наказание грозит всем военнослужащим, которые решили самовольно покинуть часть.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что успехи частной военной компании «Вагнер» в зоне проведения спецоперации не дают покоя политикам и командирам.
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