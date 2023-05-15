В Госдуме попросили проверить слова Соболева о ЧВК «Вагнер»

Депутат Госдумы Василий Власов направил главе комиссии по депутатской этике Валентине Терешковой просьбу провести проверку по факту высказываний парламентария Виктора Соболева о ЧВК «Вагнер».

В своем обращении Власов указывает, что депутат Соболев в своем заявлении об уголовном преследовании мобилизованных граждан в случае их перехода в ЧВК распространил заведомо ложную информацию.

Ранее депутат Госдумы, экс-командующий 58-й армией Виктор Соболев заявил, что переходящим в ЧВК «Вагнер» военнослужащим ВС РФ грозит тюрьма. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин обрушился с критикой на парламентария и предложил ему отправиться в зону боевых действий. Вскоре Соболев уточнил, что его слова были неправильно истолкованы, а уголовное наказание грозит всем военнослужащим, которые решили самовольно покинуть часть.

Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что успехи частной военной компании «Вагнер» в зоне проведения спецоперации не дают покоя политикам и командирам.

