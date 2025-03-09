В Госдуме ответили поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост

«Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет», — ответил поговоркой парламентарий. Он посоветовал не пытаться делить шкуру неубитого медведя.

До этого Неижпапа рассказал, что в Киеве обсуждают третью по счету операцию по атаке на Крымский мост. Он вспомнил поговорку: «Бог любит троицу».

