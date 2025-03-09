В Госдуме ответили поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил на угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) атаковать Крымский мост, сообщает РИА Новости.

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«Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет», — ответил поговоркой парламентарий. Он посоветовал не пытаться делить шкуру неубитого медведя.

До этого Неижпапа рассказал, что в Киеве обсуждают третью по счету операцию по атаке на Крымский мост. Он вспомнил поговорку: «Бог любит троицу».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ГосдумаУкраинаКрымский Мост

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