Кондратьев: Атаковавший Крымский мост морской дрон «Гавия» разработан в Исландии

Польские морские дроны «Гавия», с помощью которых была попытка атаки Крымского моста, были разработаны компанией из Исландии для подводных исследований, сообщает aif.ru со ссылкой на основателя учебного центра беспилотной авиации, члена-корреспондента Российской инженерной академии Максима Кондратьева.

По его словам, надводными безэкипажными катерами могли управлять с помощью спутниковой сети, включая американскую систему передачи данных Starlink.

Запуск мог быть произведен с военного корабля или гражданского судна.

