В Госдуме ответили на заявление Госдепа о российских выборах

Реакция Госдепартамента США на прошедшие выборы в Госдуму РФ является проявлением гибридной войны. Такое мнение вырази председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Заявление Госдепа об отсутствии "свободной и честной процедуры" на выборах в Государственную думу и невыполнении Россией международных обязательств - элемент гибридной войны», - цитирует депутата «Интерфакс».

По мнению Слуцкого, США пытались повлиять на исход выборов, однако у них не получилось.

Люди не понимают, как работает система электронного голосования и боятся, что их голос будет украден, заявил политолог Артур Демчук в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГосдумаГосдеп США
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