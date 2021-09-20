В Госдуме ответили на заявление Госдепа о российских выборах

«Заявление Госдепа об отсутствии "свободной и честной процедуры" на выборах в Государственную думу и невыполнении Россией международных обязательств - элемент гибридной войны», - цитирует депутата «Интерфакс».

По мнению Слуцкого, США пытались повлиять на исход выборов, однако у них не получилось.

Люди не понимают, как работает система электронного голосования и боятся, что их голос будет украден, заявил политолог Артур Демчук в пресс-центре НСН.

