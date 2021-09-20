В Госдуме ответили на заявление Госдепа о российских выборах
Реакция Госдепартамента США на прошедшие выборы в Госдуму РФ является проявлением гибридной войны. Такое мнение вырази председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Заявление Госдепа об отсутствии "свободной и честной процедуры" на выборах в Государственную думу и невыполнении Россией международных обязательств - элемент гибридной войны», - цитирует депутата «Интерфакс».
По мнению Слуцкого, США пытались повлиять на исход выборов, однако у них не получилось.
Люди не понимают, как работает система электронного голосования и боятся, что их голос будет украден, заявил политолог Артур Демчук в пресс-центре НСН.
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