Колташов: Успех Певцова на выборах говорит об усталости избирателей

Василий Колташов: «Эта трагедия продолжает будоражить российское общество и, наверно, будет еще очень долго обсуждаться. Первое, на что она указывает, не на безопасность ВУЗов. Понятно, что эти выводы уже сделаны. Она указывает на то, каково наше общество, почему в нем все больше появляется такого рода экземпляров, которые стреляют в школах, в университетах, совершают насилие? Не слишком ли много насилия в это обществе? И не слишком ли гуманизирована система наказания для всевозможных насильников?» - задался вопросом собеседник НСН.

