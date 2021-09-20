Колташов: Успех Певцова на выборах говорит об усталости избирателей
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму
В Медведковском городском округе Москвы, где пытается избраться в Госдуму актер Дмитрий Певцов, обработано 98,98% протоколов УИК. Певцов, получивший более трети голосов, лидирует. Ранее сообщалось, что народный артист России пошел в Госдуму в качестве независимого кандидата.
Василий Колташов: «Его успех, несомненно, является признаком того, что очень велик запрос на содержательных персонажей, на содержательные фигуры в российской политике. Люди сильно устали от крайне скучных, однообразных, чиновникообразных или бизнесообразных представителей, которые хотят быть депутатами и почему-то есть в списках разных партий. И вообще-то вызывают одно лишь удручение у избирателей», - отметил он.
Песков призвал тщательно проанализировать стрельбу в пермском университете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стрельбу, устроенную студентом в Пермском госуниверситете. По его словам, оценку произошедшему должны дать правоохранительные органы. По предварительной информации, речь идет о психических отклонениях у стрелявшего, в причинах которых предстоит разобраться.
Василий Колташов: «Эта трагедия продолжает будоражить российское общество и, наверно, будет еще очень долго обсуждаться. Первое, на что она указывает, не на безопасность ВУЗов. Понятно, что эти выводы уже сделаны. Она указывает на то, каково наше общество, почему в нем все больше появляется такого рода экземпляров, которые стреляют в школах, в университетах, совершают насилие? Не слишком ли много насилия в это обществе? И не слишком ли гуманизирована система наказания для всевозможных насильников?» - задался вопросом собеседник НСН.
Власти Германии допускают возможность пересмотра некоторых пунктов соглашения по "Северному потоку-2"
Это может случится при смене власти в стране, заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф. "Если к власти придет партия "Зеленых", возникнут трудности с поставками природного газа, будет пересмотр некоторых соглашений", – отметил он.
Василий Колташов: «Эта ситуация интересна тем, что немецкие «зеленые» находятся под контролем Соединенный штатов. Голосование за них – паническая дань моды в Германии. Но тот факт, что «зеленые» могут прийти к власти в Германии, должен беспокоить сейчас, прежде всего, немецкое общество. Эта партия крайне деструктивно относится к экономике Германии», - добавил экономист.
В России цена на гречку впервые за десять лет превысила сто рублей
Запасы гречки в России достаточные, возможность ее дефицита исключена, а объемы производства гречихи покрывают спрос предприятий переработки, говорится в сообщении Минсельхоза.
Василий Колташов: «Мы находимся в очень странной ситуации, когда мировая инфляция, взяв некоторую паузу в июле, вновь пошла вверх, не смотря на урожай. Рынки выразили главную перспективу – все будет дорожать. Соответственно, позиция отечественных продавцов и поставщиков состоит в том, чтобы повышать цены. Нам нужно приготовиться к тому, что мировая инфляция будет и дальше оказывать негативное влияние на цены, причем на цены наиболее востребованных товаров, если только рубль не укрепиться радикально», - спрогнозировал экономист.
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