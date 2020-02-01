В Госдуме оценили предложение Украины продавать воду Крыму

Тестом на политическую зрелость украинской власти назвал идею возобновить Киевом подачу воды из Днепра в Крым депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет. Так он ответил на идею украинского законодателя Юрия Аристова продавать воду Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

Шеремет отмечает, что официальных обращений со стороны Киева с подобной инициативой пока не поступало. Российский парламентарий подчеркивает, что власти полуострова приветствуют подобные инициативы Киева.

«Мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решения своих сиюминутных задач и целей», — заявил Шеремет.

Отмечается, что 1 февраля Юрий Аристов, депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа», заявил, что доходы от продажи воды в Крым могут пополнять украинский бюджет.