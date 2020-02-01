В Госдуме оценили предложение Украины продавать воду Крыму
Тестом на политическую зрелость украинской власти назвал идею возобновить Киевом подачу воды из Днепра в Крым депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет. Так он ответил на идею украинского законодателя Юрия Аристова продавать воду Крыму. Об этом пишет РИА Новости.
Шеремет отмечает, что официальных обращений со стороны Киева с подобной инициативой пока не поступало. Российский парламентарий подчеркивает, что власти полуострова приветствуют подобные инициативы Киева.
«Мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решения своих сиюминутных задач и целей», — заявил Шеремет.
Отмечается, что 1 февраля Юрий Аристов, депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа», заявил, что доходы от продажи воды в Крым могут пополнять украинский бюджет.
«Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — пояснил украинский парламентарий.
Напомним, проблемы с водоснабжением в Крыму начались в 2014 году, после воссоединения с Россией. Киев отказался осуществлять водоснабжение полуострова по Северо-Крымскому каналу, возведенному в 1960-е годы. Недостаток воды в конце августа и начале сентября 2018 года привел в Крыму к выбросам химических веществ с кислотонакопителя завода «Крымский Титан».
Напомним, экс‐спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН заявил, что для обеспечения Крыма водой у полуострова достаточно своих ресурсов – но нужно внедрить систему очистки сточных вод в крупных городах.
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