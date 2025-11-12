В Госдуме ответили на учения ВС Британии по захвату нефтяных вышек РФ
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил изданию «Лента.ру» о готовности России дать жесткий ответ на возможные провокации со стороны британских спецподразделений.
Так он прокомментировал сообщения об учениях спецназа Королевской морской пехоты Великобритании в Балтийском море. «В случае попытки реализации подобных планов все участники будут уничтожены», — заявил депутат. Он отметил, что российские силы, включая подразделения ФСБ, надежно контролируют ситуацию в регионе.
До этого военные наблюдатели сообщали о проведении британскими коммандос учений по отработке прибрежных рейдов и захвата нефтяных платформ.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Великобритании рассматривают возможность участия в украинском конфликте или в операциях, представленных как миротворческие, в составе так называемой «коалиции желающих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru