Так он прокомментировал сообщения об учениях спецназа Королевской морской пехоты Великобритании в Балтийском море. «В случае попытки реализации подобных планов все участники будут уничтожены», — заявил депутат. Он отметил, что российские силы, включая подразделения ФСБ, надежно контролируют ситуацию в регионе.

До этого военные наблюдатели сообщали о проведении британскими коммандос учений по отработке прибрежных рейдов и захвата нефтяных платформ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Великобритании рассматривают возможность участия в украинском конфликте или в операциях, представленных как миротворческие, в составе так называемой «коалиции желающих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

