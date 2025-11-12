В Госдуме ответили на учения ВС Британии по захвату нефтяных вышек РФ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил изданию «Лента.ру» о готовности России дать жесткий ответ на возможные провокации со стороны британских спецподразделений.

СВР предупредила, что Великобритания готовит новую антироссийскую провокацию

Так он прокомментировал сообщения об учениях спецназа Королевской морской пехоты Великобритании в Балтийском море. «В случае попытки реализации подобных планов все участники будут уничтожены», — заявил депутат. Он отметил, что российские силы, включая подразделения ФСБ, надежно контролируют ситуацию в регионе.

До этого военные наблюдатели сообщали о проведении британскими коммандос учений по отработке прибрежных рейдов и захвата нефтяных платформ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Великобритании рассматривают возможность участия в украинском конфликте или в операциях, представленных как миротворческие, в составе так называемой «коалиции желающих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

