Глава МИД Канады призвала установить для РФ «дедлайн» по принятию перемирия

На встрече глав МИД стран НАТО она указала, что следует установить для Москвы «дедлайн» по принятию перемирия в украинском конфликте.

Жоли добавила, что в случае несогласия с условиями прекращения огня для России «должны быть последствия».

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что необходимо определить финальную дату окончания переговоров с Россией о прекращении огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

