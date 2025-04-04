Глава МИД Канады призвала установить для РФ «дедлайн» по принятию перемирия
Россия должна представить «более четкую позицию» по конфликту. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
На встрече глав МИД стран НАТО она указала, что следует установить для Москвы «дедлайн» по принятию перемирия в украинском конфликте.
Жоли добавила, что в случае несогласия с условиями прекращения огня для России «должны быть последствия».
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что необходимо определить финальную дату окончания переговоров с Россией о прекращении огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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