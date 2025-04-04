Глава МИД Канады призвала установить для РФ «дедлайн» по принятию перемирия

Россия должна представить «более четкую позицию» по конфликту. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

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На встрече глав МИД стран НАТО она указала, что следует установить для Москвы «дедлайн» по принятию перемирия в украинском конфликте.

Жоли добавила, что в случае несогласия с условиями прекращения огня для России «должны быть последствия».

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что необходимо определить финальную дату окончания переговоров с Россией о прекращении огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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