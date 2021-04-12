В Госдуме ответили на призывы ужесточить антироссийские санкции

Призывы Европарламента усилить антироссийские санкции так же, как и требование министра обороны Германии объяснить передвижения российских войск – "звенья одной цепи под названием гибридная война против России", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По его словам, Россию пытаются спровоцировать и втянуть во внутриукраинский конфликт, чтобы затем обвинить в агрессии. Этот план шит белыми нитками и выглядит отвратительным спектаклем, который намереваются разыграть политические противники России, уверен депутат.