В Госдуме ответили на призывы ужесточить антироссийские санкции
Призывы Европарламента усилить антироссийские санкции так же, как и требование министра обороны Германии объяснить передвижения российских войск – "звенья одной цепи под названием гибридная война против России", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
По его словам, Россию пытаются спровоцировать и втянуть во внутриукраинский конфликт, чтобы затем обвинить в агрессии. Этот план шит белыми нитками и выглядит отвратительным спектаклем, который намереваются разыграть политические противники России, уверен депутат.
Накануне лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер заявил о необходимости ужесточить антироссийские санкции Европы и Соединенных Штатов Америки. По его мнению, Россия способствует эскалации конфликта на Донбассе и ухудшению состояния здоровья Алексея Навального.
Напомним, что ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков на пресс-конференции НСН предположил, что в случае начала масштабной войны на Донбассе это станет ещё одним весомым поводом для масштабных санкций против России и ряда действий против нее в других регионах – в Сирии, на Кавказе и других.
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