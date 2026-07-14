В Евросоюзе призвали остановить финансирование МОК за допуск спортсменов из РФ
Девять стран Европы потребовали исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и федерации, допускающие россиян и белорусов на международные соревнования, из программ финансирования Евросоюза. Об этом сообщает национальное эстонское гостелерадио Эстонии ERR.
Инициатором обращения к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция.
Также они призвали пересмотреть участие таких организаций в будущих обсуждениях и мероприятиях, связанных с развитием спорта в Европе.
«Международные спортивные организации должны учитывать ценности Европейского союза и не допускать использования спорта в политических целях Россией и Белоруссией», - говорится в обращении.
Ранее МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила «Радиоточке НСН», что это не означает, что изоляция для российских спортсменов официально закончилась.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Dota против деменции: Зачем пенсионерам популярные компьютерные игры
- Михалков: Искусственный интеллект не существует в отдельности от человека
- В Совете безопасности РФ заявили о росте подростковой преступности
- Режиссер новой «Зубастой няни» оценил дебют Пелагеи в кино
- В Грузии отменили концерты Ани Лорак и группы «Тату»
- В Евросоюзе призвали остановить финансирование МОК за допуск спортсменов из РФ
- Газманов назвал ужасными новые патриотические песни
- СМИ: В МОК направили жалобу на действия главы ФИФА Инфантино
- В Ленинградской области введут лимит на топливо для автомобилей чиновников
- Снижение или пауза? Что будет с ключевой ставкой в этом году