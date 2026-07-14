В Евросоюзе призвали остановить финансирование МОК за допуск спортсменов из РФ

Девять стран Европы потребовали исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и федерации, допускающие россиян и белорусов на международные соревнования, из программ финансирования Евросоюза. Об этом сообщает национальное эстонское гостелерадио Эстонии ERR.

Международная федерация лыжного спорта отказалась снимать ограничения с россиян

Инициатором обращения к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция.

Также они призвали пересмотреть участие таких организаций в будущих обсуждениях и мероприятиях, связанных с развитием спорта в Европе.

«Международные спортивные организации должны учитывать ценности Европейского союза и не допускать использования спорта в политических целях Россией и Белоруссией», - говорится в обращении.

Ранее МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила «Радиоточке НСН», что это не означает, что изоляция для российских спортсменов официально закончилась.

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ФОТО: ТАСС
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